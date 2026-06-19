Video-फुटबॉल मैच के बीच मैदान में हुई गाय की एंट्री, फिर बॉल पर ऐसा जमाया कब्जा कि बच्चे भी रह गए हैरान

Viral-Video: फुटबॉल से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ बच्चे खुले मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक गाय मैदान में पहुंच जाती है। इसके बाद जो नजारा देखने को मिलता है, वह लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

वीडियो में दिखता है कि गाय सीधे फुटबॉल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बच्चों को उसके करीब आने ही नहीं देती। बच्चे कई बार बॉल वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय हर बार उनके रास्ते में आ जाती है। इतना ही नहीं, गाय कभी अपने पैरों से बॉल को हल्का-सा धक्का देती है तो कभी उसके चारों ओर घूमने लगती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह भी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ले रही हो।

काफी देर की मशक्कत के बाद एक बच्चा किसी तरह गाय के पास से बॉल निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह बॉल को दूर किक करता है, गाय भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मैदान में कुछ देर तक बच्चों और गाय के बीच बॉल को लेकर मजेदार ‘चेज़’ चलता रहता है। आखिर में बॉल फिर से गाय के पास पहुंच जाती है और वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं।

मैदान में मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया। लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई गाय को “नई स्ट्राइकर” बता रहा है तो कोई उसे “मैच की असली डिफेंडर” कहकर मजाक कर रहा है। हालांकि, यह वीडियो किस जगह का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।