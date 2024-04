Dark knees and elbows: गर्मियां आते ही घुटने और कोहनियों हो जाती है काली, तो ट्राई करें ये घरेलू उपाय

Dark knees and elbows: कोहनी और घुटने (darkening of elbows and knees) के कालेपन से मिलेगा ऐसे छुटकाराअक्सर महिलाएं घुटनों और कोहनियों के कालेपन से बहुत परेशान रहती है।

घुटनों के कालेपन की वजह से महिलाओं और लड़कियों को शार्ट ड्रेस पहनने में काफी परेशानी होती है। तो चलिए आज हम आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बेहद कारगार टिप्स बताने जा रहे है।

इसके लिए आप एक बाउल में 1/4 कप बेकिंग सोडा ले लें। फिर उसमें एक चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इसके बाद आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें।

अब आपका बेकिंग सोडा-नींबू स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है। बेकिंग सोडा और नींबू स्क्रब को लगाने के लिए एक ब्रश की मदद से अपनी कोहनी और घुटनों (darkening of elbows and knees) पर अच्छी तरह से लगा लें।

इसके बाद आप इसको करीब पांच मिनट तक लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें। फिर आप स्क्रब को गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को हफ्ते में करीब दो बार लगा सकती हैं