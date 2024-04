डीडी न्यूज का Logo के केसरिया रंग पर बवाल, TMC सांसद बोले- ‘यह अब प्रसार भारती नहीं है, यह प्रचार (प्रेपोगेंडा) भारती है!’

DD News Logo Color Controversy : डीडी न्यूज (DD News) के लोगो के रंग में बदलाव को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने लोगो को रूबी लाल से बदलकर केसरिया करने पर इसे भगवाकरण से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वह महसूस कर रहा हैं कि यह अब प्रसार भारती नहीं है, यह प्रचार (प्रेपोगेंडा) भारती है!’

दरअसल, पिछले दिनों डीडी न्यूज (DD News) ने अपने नए लोगो का अनावरण किया था, जिसमें नए लोगो के रंग को रूबी लाल से बदलकर केसरिया कर दिया गया है। ब्रॉडकास्टर ने इसको विजुअल सौंदर्य में बदलाव के रूप में पेश किया है। लेकिन प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बदलाव को लागू करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए हैं।

National broadcaster Doordarshan colours its historic flagship logo in saffron!

As its ex-CEO, I have been watching its saffronisation with alarm and feel —

it’s not Prasar Bharati any more

— it’s Prachar Bharati! https://t.co/a2r6zBLc3C

— Jawhar Sircar (@jawharsircar) April 18, 2024