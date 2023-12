Dean Elgar भारत के खिलाफ खेलेंगे अपना आखिरी टेस्ट मैच, CSA ने की Retirement की पुष्टि

Dean Elgar Retirement: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज डीन एल्गर (Dean Elgar) की आखिरी सीरीज होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इस बात की पुष्टि क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने खुद की है। बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिये इसकी जानकारी दी है।

रिटायरमेंट पर डीन एल्गर (Dean Elgar) ने कहा, ‘इस खेल को खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा है, लेकिन अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना सबसे बड़ा सपना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 वर्षों तक ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त करना सपनों से परे है। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है जिसके लिए मैं काफी भाग्यशाली रहा हूं। उन्होंने कहा किभारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला मेरी आखिरी होगी क्योंकि मैंने इस खूबसूरत खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है, एक ऐसा खेल जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। केपटाउन टेस्ट मेरा आखिरी टेस्ट होगा, जो दुनिया में मेरा पसंदीदा स्टेडियम है। जहां मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट रन बनाया और उम्मीद है कि आखिरी भी।’

