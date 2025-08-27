  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के महू पर ‘रण संवाद 2025’ कार्यक्रम में हुए शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के महू पर ‘रण संवाद 2025’ कार्यक्रम में हुए शामिल

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 27 अगस्त को मध्य प्रदेश के महू के आर्मी वॉर कॉलेज में तीनों सेनाओं की संयुक्त संगोष्ठी ‘रण संवाद 2025’ कार्यक्रम में हुए शामिल।

By Sudha 
Updated Date

महू। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 27 अगस्त को मध्य प्रदेश के महू के आर्मी वॉर कॉलेज में तीनों सेनाओं की संयुक्त संगोष्ठी ‘रण संवाद 2025’ कार्यक्रम में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए बताया कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य शक्ति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी, अर्थव्यवस्था और कुशल कूटनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं से कहा कि उन्हें हर तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

पढ़ें :- मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

उन्होंने यह भी कहा कि भारत कभी पहले आक्रमण नहीं करता लेकिन अगर चुनौती मिलती है तो उसका पूरी ताकत के साथ जवाब देता है । इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व, रक्षा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की खुल कर तारीफ किया। वे ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभियान भारत के स्वदेशी मंचों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की उपलब्धियों ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता एक परम आवश्यकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर...

गणेश चतुर्थी में सोने में आया उछाल, चांदी हुइ सस्ती

गणेश चतुर्थी में सोने में आया उछाल, चांदी हुइ सस्ती

यूपी में इनको 4 दिन बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल, योगी सरकार ने जारी किया सख्त फरमान

यूपी में इनको 4 दिन बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल, योगी सरकार ने...

प्राइवेट स्‍कूलों में महंगी किताब मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई, NCERT, CBSE और सरकार को भेजा नोटिस

प्राइवेट स्‍कूलों में महंगी किताब मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई,...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के महू पर ‘रण संवाद 2025’ कार्यक्रम में हुए शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के महू पर ‘रण संवाद 2025’...

नौतनवा में गणेश चतुर्थी पर भंडारे का आयोजन,श्रद्धालुओं ने भक्ति-भाव से ग्रहण किया प्रसाद

नौतनवा में गणेश चतुर्थी पर भंडारे का आयोजन,श्रद्धालुओं ने भक्ति-भाव से ग्रहण...