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Delhi Building Collapse : सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन पहुंचकर हालात का लिया जायजा, बोलीं- दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Delhi Building Collapse : दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना में छह लोगों की मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन की एक तंग गली में मौजूद, लड़कों के हॉस्टल वाली लगभग 50 साल पुरानी पांच मंज़िला इमारत रविवार दोपहर को गिर गई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

By Abhimanyu 
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Delhi Building Collapse : दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना में छह लोगों की मौत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन की एक तंग गली में मौजूद, लड़कों के हॉस्टल वाली लगभग 50 साल पुरानी पांच मंज़िला इमारत रविवार दोपहर को गिर गई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें :- आखिर कौन है इस दर्दनाक घटना का जिम्मेदार? बिल्डिंग मालिक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, सरकार ने विशेष कमेटी का किया गठन

सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, ‘यह बहुत पुरानी इमारत थी। बेसमेंट में पानी भरने से इसके पिलर कमज़ोर हो गए, जिससे पूरी इमारत गिर गई। इस मामले में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और इमारत के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके ठीक पीछे बनी इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और एहतियात के तौर पर उसे गिरा दिया जाएगा। नगर निगम के साथ मिलकर सरकार एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे यह पक्का किया जा सके कि पब्लिक डोमेन में चलने वाली सभी जगहों – जैसे PG अकोमोडेशन, नर्सिंग होम और स्कूल – का समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट हो।’

उन्होंने आगे कहा, ‘जिन इमारतों को स्ट्रक्चरल रूप से सुरक्षित प्रमाणित नहीं किया जाएगा, उनमें किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी। हम छात्रों को असुरक्षित PG अकोमोडेशन में रहने नहीं देंगे। इलाके से निकाले गए छात्रों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है और सरकार उनकी ज़रूरतों और भलाई का पूरा ध्यान रख रही है। हम इस घटना से प्रभावित लोगों के माता-पिता के भी सीधे संपर्क में हैं। लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी…’

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