दिल्ली में पाक हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर: दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में हुई कार्यवाही का जवाब!

नई दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुधवार देर रात बुलडोजर कार्रवाई की गई। हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बनाए गए कुछ अस्थायी और अवैध ढांचों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास लोगों की कतार संभालने के लिए लगाए गए स्ट्रक्चर भी हटाए गए।

मौके की तस्वीरों में कार्रवाई के बाद टूटे गेट, रेलिंग, लोहे के फ्रेम और छत की चादरें नजर आईं। जमीन पर ईंट और कंक्रीट का मलबा भी बिखरा था। बाहरी हिस्से में लगी सफेद मेटल फेंसिंग और कुछ कॉरुगेटेड रूफिंग को भी हटाया गया।

मेन बिल्डिंग और गेट रहे सुरक्षित

कार्रवाई हाई कमीशन की मुख्य इमारत तक नहीं पहुंची। मेन गेट, सफेद बाहरी दीवारें और पाकिस्तानी निशान वाला मुख्य प्रवेश द्वार पहले की तरह सुरक्षित रहे। वीजा सेक्शन के बाहर बने ढांचे हटने के बाद वहां मौजूद सर्विस काउंटर साफ दिखाई देने लगे। इन पर ‘विंडो-1’, ‘पाकिस्तान पासपोर्ट ऑनली’ और ‘विंडो-5/कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स’ जैसे बोर्ड लगे हुए थे। काउंटरों के आसपास टूटे हुए फेंसिंग के हिस्से और निर्माण सामग्री पड़ी थी।

इस्लामाबाद की कार्रवाई के दो दिन बाद दिल्ली में एक्शन

दिल्ली में यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब दो दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच समानता को लेकर भी चर्चा हो रही है।

कश्मीर मुद्दे पर भी बढ़ा तनाव

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी ने भी मामला गरमा दिया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 19 अगस्त को श्रीनगर दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका क्षेत्र को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है।

सर्जियो गोर की टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। इसके बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स नताली बेकर को तलब किया गया। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।