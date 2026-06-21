पार्किंग विवाद में महिला की हत्या, पति पर भी चाकू से हमला; दिल्ली की घटना से इलाके में दहशत

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित जेजे कॉलोनी में मामूली पार्किंग विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शनिवार को हुई इस वारदात में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच वाहन खड़ा करने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान आरोपियों ने दंपति पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल था। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घायल पति का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद पहले सिर्फ पार्किंग को लेकर हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

दिल्ली में छोटी-छोटी बातों पर हिंसक घटनाओं के लगातार सामने आने से कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद को शांत कराया जाता तो शायद एक जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।