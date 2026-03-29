Delhi Fire Accident : घर में लगी आग तो जान बचाने लिए पहली मंजिल से कूदे लोग, एक छोटे बच्चे समेत चार घायल

Delhi Fire Accident : भजनपुरा में रविवार सुबह एक घर में खड़ी दो-पहिया गाड़ियों में आग लग गयी। जिसके बाद आग से बचने के लिए घर में मौजूद लोग इमारत की पहली मंज़िल से कूद गए। इस हादसे में एक बच्चे समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को दमकल कर्मियों ने घर से सुरक्षित बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार, यह घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके के पास चांद बाग इलाके के F ब्लॉक में स्थित एक घर में हुई। जहां ग्राउंड फ्लोर पर खड़े दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की सूचना लगभग 2:30 बजे मिली। छह मंज़िला इमारत से आठ लोगों को बचाया गया; यह इमारत तब घने धुएं से भर गई थी, जब ग्राउंड फ्लोर पर खड़े दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में आग लग गई।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, “घर के ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में खड़ी चार दो-पहिया गाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली। चार लोग पहली मंज़िल से कूद गए और उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। बाकी लोगों को घर से सुरक्षित निकाल लिया गया।”