Delhi News : सीएम पद संभालते ही आतिशी बोलीं- भरत जी की तरह भगवान राम की खड़ाऊं रखकर चलाऊंगी शासन, आपकी कुर्सी है खाली

नई दिल्ली। दिल्ली की नई सीएम आतिशी (CM Atishi) ने सोमवार से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है और उनका इंतजार रहेगा। सीएम आतिशी (CM Atishi) ने कहा कि आज मेरे मन में भी वही व्यथा है, जैसे भगवान राम (Lord Ram JI) जी के वनवास जाने पर भरत जी के मन में थी। उन्होंने भगवान राम (Lord Ram) की खड़ाऊं रखकर शासन चलाया था। भगवान राम (Lord Ram) हम सभी के आदर्श हैं और केजरीवाल जी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए दिल्लीवालों की सेवा की और मर्यादा का पालन करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे विश्वास है कि अब दिल्लीवाले केजरीवाल जी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर फिर से सीएम बनायेंगे। तब तक यह मुख्यमंत्री की कुर्सी केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी।

