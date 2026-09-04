दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के लिए मांगा 72 घंटे का समय : सीजेपी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 72 घंटे के अंदर आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज (Swatantra Bhardwaj) को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। सीजेपी (CJP) ने कहा है कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) लगाने की भी बात कही गई है।

निशु के वकील ने कही यह बात

सीजेपी की निशु आज़ाद के वकील और एआईसीसी लॉ डिपार्टमेंट के ऋषभ रंजन ने कहा, “पुलिस के साथ हुई बैठक में, एडिशनल डीसीपी मंजीत शर्मा की मौजूदगी में, हमने मांग की कि मौजूदा एफआईआर में हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी जाएं। पुलिस इसके लिए सहमत हो गई है। हमने मांग की है कि निशु को मिल रही ऑनलाइन धमकियों के लिए एक अलग एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वे उसे (स्वतंत्र भारद्वाज) आज या 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। हमने उन अकाउंट्स की लिस्ट दी है जिनके ज़रिए निशु के खिलाफ ऑनलाइन बदसलूकी की जा रही है।