Delhi Schools Closed : दिल्ली में वायु प्रदूषण ने स्कूल पर लगाया ताला, नर्सरी से कक्षा 5 तक की चलेंगी ऑनलाइन क्लास

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने अब बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खराब होती हवा और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुके AQI को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तरफ से जारी आदेश के तहत राजधानी के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और अब पढ़ाई केवल ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएगी।

अब तक दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अभिभावकों को यह छूट दे रखी थी कि वे चाहें तो बच्चों को स्कूल भेजें या ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुनें। लेकिन प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए यह विकल्प वापस ले लिया गया है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) के तरफ से जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है कि अगली सूचना तक सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई केवल ऑनलाइन ही होगी।

स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इस फैसले की जानकारी माता-पिता और अभिभावकों तक पहुंचाएं। साथ ही जोनल और जिला स्तर पर तैनात डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन (Deputy Directors of Education) को आदेश के सही और सुचारु क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों की पढ़ाई पहले से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही चलेगी।

दिल्ली की हवा बनी जानलेवा

मंगलवार सुबह दिल्ली एक बार फिर घने स्मॉग की चादर में लिपटी नजर आई। लगातार तीसरे दिन राजधानी का AQI ‘सीवियर’ श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह 6 बजे AQI 457 तक पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई। सड़कों से लेकर हवाई यातायात तक, हर जगह प्रदूषण का असर साफ दिखाई दिया।

उड़ानों पर भी पड़ा असर

घने कोहरे और प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कम दृश्यता के चलते फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित कंपनियों से संपर्क में रहने की सलाह दी है।

खतरनाक स्तर पर दिल्ली की हवा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) के अनुसार AQI 400 से ऊपर पहुंचते ही हवा गंभीर मानी जाती है, जबकि 450 से ऊपर बेहद गंभीर स्थिति होती है। 500 का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में छोटे बच्चों की सेहत को देखते हुए सरकार का यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया कदम माना जा रहा है।

