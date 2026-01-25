वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह मुद्दा नही टरकाया जा सकता

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आप बताएं कि वायु प्रदूषण (air pollution) ने उन्हें या उनके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है। कहा कि इस मुद्दे को न नज़रअंदाज़ किया जा सकता है और ना ही अगली सर्दियों तक टाला जा सकता है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने वायु प्रदूषण के लिए भारी कीमत चुकाई है और उन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवाज़ भारत की पर अपनी चिंताएं ज़ाहिर करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सासंद राहुल गांधाी ने कहा कि हम वायु प्रदूषण के लिए भारी कीमत चुका रहे हैं। अपने स्वास्थ्य और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ करोड़ों आम भारतीय हर दिन यह बोझ उठा रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आजीविका, खासकर निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मज़दूरों की हालत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस संकट को अगली सर्दियों तक भुलाया नहीं जा सकता। बदलाव की दिशा में पहला कदम अपनी आवाज़ उठाना है। बताएं कि वायु प्रदूषण ने आपको या आपके प्रियजनों को कैसे प्रभावित किया है। आपकी आवाज़ मायने रखती है और इसे उठाना मेरा कर्तव्य है। राहुल गांधी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आवाज़ भारत की भारत के लोगों को अपने विचार, सुझाव और चिंताएं सीधे उनके कार्यालय के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है। इस महीने की शुरुआत में 18 जनवरी को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में चली गई।