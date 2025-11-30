दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार, ‘बहुत खराब’ से खराब की श्रेणी में पहुंचा AQI

Delhi AQI Improves: देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कई दिनों से खबर श्रेणी में बनी हुई थी। जिससे आम लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन, कई दिनों तक “बहुत खराब” श्रेणी में रहने के बाद रविवार सुबह देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी सुधरकर “खराब” कैटेगरी में आ गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली में कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 268 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले रिपोर्ट किए गए 305 से बेहतर है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CPCB के समीर ऐप के डेटा से पता चला कि शहर के पांच मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की क्वालिटी को “बहुत खराब” कैटेगरी में बताया, जबकि बाकी 33 ने “खराब” लेवल रिकॉर्ड किया। CPCB स्टैंडर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को “अच्छा”, 51 से 100 को “संतोषजनक”, 101 से 200 को “मध्यम”, 201 से 300 को “खराब”, 301 से 400 को “बहुत खराब”, और 401 से 500 को “गंभीर” माना जाता है। आईएमडी के अनुसार, सुबह 8.30 बजे न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है, जबकि ह्यूमिडिटी 97 प्रतिशत दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने आसमान में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है।