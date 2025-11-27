कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग पकड़ी जोर, डीके शिवकुमार गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र कर बेंगलुरु से दिल्ली तक खोला मोर्चा

नई दिल्ली। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग जोर पकड़ चुकी है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (Deputy CM DK Shivakumar) की अगुवाई वाले गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है। डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में जमें हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है।

वहीं, सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है। गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम सिद्धा के करीबी गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली और अन्य नेता मौजूद रहे।

सीएम सिद्धारमैया ने की करीबियों के साथ मीटिंग

कर्नाटक के ताजा हालात को लेकर सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने मुख्यमंत्री आवास में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की है। गुरुवार को सीएम हाउस में हुई सिद्धारमैया की बैठक में उनकी सरकार के गृह विभाग के मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली, महादेवप्पा, वेंकटेश के साथ ही विधायक राजन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अब कुर्सी की इस जंग में एक्टिव हो गए हैं। सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) के करीबी मंत्री सतीश जारकीहोली ने एमएलसी बीके हरिप्रसाद, महादेवप्पा के साथ गुरुवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद सतीश जारकीहोली, सिद्धारमैया कैबिनेट के अपने सहयोगी मंत्री महादेवप्पा के साथ सीएम आवास के लिए निकल गए।

दिल्ली में नेतृत्व पर दबाव बढ़ा रहा शिवकुमार गुट

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई अब और तेज होती नजर आ रही है। डीके शिवकुमार ( DK Shivakumar) गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। डीके गुट नेतृत्व से जल्द फैसला लेने, स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। डीके शिवकुमार ( DK Shivakumar) पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश में जुटे थे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से इंतजार करने का संदेश मिलने के बाद एक्टिव हुए शिवकुमार अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गए हैं। शिवकुमार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Former Congress President Sonia Gandhi) से मिलने 29 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं।