'दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन...' भावनगर में बोले पीएम मोदी

PM Modi at Bhavnagar: पीएम नरेंद्र मोदी ने भावनगर में 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता।

पीएम मोदी ने कहा, “आज भारत ‘विश्वबंधु’ की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन, निर्भरता के दुश्मन को हराना होगा। हमें इसे हमेशा दोहराना होगा। जितनी ज़्यादा विदेशी निर्भरता होगी, देश की विफलता उतनी ही ज़्यादा होगी।’

उन्होंने कहा, “वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। हम 1.4 अरब देशवासियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। हम देश के विकास के संकल्प को दूसरों पर निर्भर नहीं छोड़ सकते। हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते… सौ दुखों के लिए एक ही इलाज है, और वह है आत्मनिर्भर भारत।’

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भारत की क्षमता को नज़रअंदाज़ किया, यही वजह है कि 6-7 दशक बाद भी देश वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसका वो हक़दार था। इसके दो मुख्य कारण थे: लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को ‘लाइसेंस राज’ में उलझाए रखा, और जब वैश्वीकरण आया, तो उन्होंने सिर्फ़ आयात पर ध्यान केंद्रित किया और फिर भी हज़ारों करोड़ रुपये की हेराफेरी की।”

रोड शो में शामिल हुए पीएम मोदी

इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात के भावनगर में एक रोड शो में भाग लिया। रोड शो हवाई अड्डे से शुरू हुआ और एक किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गांधी मैदान, जो उनकी जनसभा का स्थल था, पर समाप्त हुआ। मोदी ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन्हें फूल भेंट किए।

रोड शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मंच पर गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल और अन्य मंत्री मौजूद रहे।