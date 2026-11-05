धीरेंद्र शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी का मामला कोर्ट पहुंचा, मानहानि का वाद दायर

आगरा : भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने वाले कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनके खिलाफ तहरीर दिये जाने के बाद शास्त्री को कोर्ट में घसीटने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। कथावाचक के खिलाफ आगरा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। वकील अजय प्रताप सिंह ने सिविल जज जूनियर डिवीजन-पंचम कंचन कुमारी के कोर्ट में वाद दायर किया है।

इस मामले के वादी और वकील अजय प्रताप सिंह के अनुसार, कोर्ट सुनवाई के दौरान मथुरा गजेटियर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम की ‘रिपोर्ट आफ ए टूर इन ईस्टर्न राजपूताना इन 1882-83’ पेश की। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। कोर्ट में अजय प्रताप सिंह ने कहा कि माता पक्ष से मैं भगवान श्रीकृष्ण का वंशज हूं। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म द्वापर युग में मानव रूप में मथुरा में हुआ था। वह भगवान विष्णु के अवतार थे. जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर मानव रूप में आए।

वादी ने कोर्ट को बताया कि कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने हाल में ही भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में जो अनुचित टिप्पणी की है, जो कोई भी सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान श्रीकृष्ण के वंशज अभी देश में रहते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी भगवान कृष्ण के वंशजों की सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाली है। बता दें कि वकील अजय प्रताप सिंह इससे पहले राजा जयचंद को लेकर की गई टिप्पणी पर बहुचर्चित कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ भी वाद दायर किया है। इस पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।