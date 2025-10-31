Dietary fiber : सेहत के लिए जरूरी फाइबर आहार में शामिल करें , कम कर सकता है बीमारियों के जोखिम

Dietary fiber : तंदुरुस्त सेहत खुशहाल जिंदगी का संकेत है। प्रतिदिन के खान पान और व्यायाम से तन मन को चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। अच्छी सेहत के लिए आहार में सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है और इसमें फाइबर सेहत के लिए सबसे जरूरी है। कई लोगों को अपने रोज के खाने में पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता है, जिसके कारण वह किसी भी बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाते है। फाइबर साबुत अनाज, फल और सब्जियों में पाया जाता है। आहारीय फाइबर पौधे-आधारित खाद्य पदार्थों का अपचनीय हिस्सा है जो पाचन में मदद करता है, आपको भरा हुआ महसूस कराता है, और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

पर्याप्त पानी का भी सेवन

फाइबर आपकी आंत को सेहतमंद बनाने का काम करता है। यह आपके मल को भी बढ़ाता है और इसका मतलब है कि यह आपकी कब्ज की परेशानी को दूर करेगा।

घुलनशील फाइबर, जो पानी में घुल जाता है और जई और सेब जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, और अघुलनशील फाइबर, जो नहीं घुलता है

ओट्स में बीटा-ग्लूकॉन नामक एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में सफाई करने का काम करता है। इसमें बीटा-ग्लूकॉन कोलेस्ट्रॉल को शरीर में अवशोषित होने से रोकने में मदद करता हुआ गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता हैं यह आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का अच्छा माध्यम है।

अपने दैनिक आहार में विभिन्न प्रकार के साबुत अनाज, फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और बीज शामिल करें।