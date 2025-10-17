Diwali Taste Health : दिवाली पर छांछ पचाएगा व्यंजन , नींबू सेहत को करेगा दुरुस्त

Diwali Taste Health : दिवाली पर्व का उत्सव पांच दिन तक मनाया जाएगा। इसे पंच महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन का अपना खास महत्व है। दीपोत्सव के इस मौके पर लोग जमकर खाते है और मेहमानों का आवभगत करते है। ऐसे में स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

इस खास त्योहार के मौके पर मसालेदार व्यंजन , मिठाइयां और नमकीन को लोग जमकर खते है। ऐसे में गैस की समस्या हो सकती है। इसी प्रकार पाचन संबंधी समस्याओं के लिए कुछ जरूरी उपाय पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

दिवाली के भारी भोजन के बाद छाछ और नींबू का सेवन पाचन में मदद करता है। छाछ पेट को आराम देती है, जबकि नींबू शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। भारी और गरिष्ठ भोजन से होने वाली एसिडिटी को कम करने में छाछ सहायक है।

पकवान और मिठाई खाने के बाद, पाचन तंत्र को शांत करने और सेहत को दुरुस्त रखने के लिए छाछ और नींबू का सेवन एक अच्छा विकल्प है।