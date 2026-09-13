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मुजफ्फरपुर के डॉ. आशुतोष को मिला राष्ट्रीय सम्मान, 450 बच्चों को दी नई जिंदगी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चिकित्सक डॉ. आशुतोष को करीब 450 बच्चों की सफल सर्जरी करने और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। डॉ. आशुतोष ने अपनी चिकित्सा सेवा के दौरान कई बच्चों की जटिल सर्जरी कर उन्हें नई जिंदगी देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी विशेषज्ञता और समर्पण के चलते ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का सफल उपचार संभव हुआ।

By Sushil Sah 
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मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चिकित्सक डॉ. आशुतोष को करीब 450 बच्चों की सफल सर्जरी करने और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। डॉ. आशुतोष ने अपनी चिकित्सा सेवा के दौरान कई बच्चों की जटिल सर्जरी कर उन्हें नई जिंदगी देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी विशेषज्ञता और समर्पण के चलते ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का सफल उपचार संभव हुआ। विशेष तौर पर गंभीर और जटिल मामलों में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया।

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बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान को मुजफ्फरपुर और बिहार के लिए भी गौरव का क्षण माना जा रहा है। उनकी उपलब्धि ने यह दिखाया है कि बेहतर चिकित्सा सेवा और समर्पण के जरिए बच्चों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद चिकित्सा जगत के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है।

आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के लिए यह सिर्फ एक डॉक्टर का सम्मान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बिहार की बढ़ती पहचान का भी प्रतीक है।

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