BCCI ने की BYJU’S की छुट्टी, जानें कितने करोड़ में मिली Dream11 को स्पॉन्सरशिप

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ टेस्ट सीरीज (Test Series) में भारतीय टीम (Indian Team) की जर्सी पर अब BYJU’S का लोगो नहीं दिखेगा। बीसीसीआई (BCCI) ने नए स्पॉन्सर के तौर पर ड्रीम 11 (Dream11) के साथ करार किया है। इसी के साथ BYJU’S की छुट्टी हो गयी है। बीसीसीआई (BCCI) की ओर से इस मामले में जानकारी साझा की गयी है।

बीसीसीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम (Indian Team) की जर्सी पर ड्रीम11 (Dream11) का लोगो जा सकेगा। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ड्रीम11 (Dream11) तीन साल की अवधि के लिए भारतीय टीम की प्रमुख स्पॉन्सर होगी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि वह ड्रीम11 (Dream11) को बधाई देते हैं और बोर्ड में उनका स्वागत करते हैं। बीसीसीआई के आधिकारिक प्रायोजक से लेकर अब मुख्य प्रायोजक होने तक, बीसीसीआई-ड्रीम11 साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। उन्हें विश्वास है कि इस साझेदारी से हम और अधिक से अधिक फैंस से जुड़ सकेंगे।

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces Dream11 as the new #TeamIndia Lead Sponsor.

