Ease of Doing Business: आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना इज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में टॉप पर, देखें रिपोर्ट

Ease of Doing Business: आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले सात राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची में टॉप पर बने रहने में कामयाब हुए हैं। यह रैकिंग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 (Business Reform Action Plan 2020) के कार्यान्वयन के तहत की गई है। यह बात गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की ओर से गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कही गई है।

Seven states are top achievers in Govt's 'Business Reforms Action Plan 2020' report. Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Telangana and Tamil Nadu among best performers. #IndiaMeansBusiness pic.twitter.com/3mD8YmYnwb — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 30, 2022

इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सात राज्यों में अगले चार नाम हैं- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। वहीं, एसपायर कैटेगेरी में शामिल सात राज्यों में असम, केरल और गोवा को शामिल किया गया है।

जबकि, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी (Emerging Business Ecosystem Category) में शामिल किए गए 11 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली, पुडूचेरी और त्रिपुरा को शामिल किया गया है।