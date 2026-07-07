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वायनाड भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने की जा रही है पूरी कोशिश, मुख्यमंत्री वीडी सतीसन खुद राहत कार्यों की कर रहे हैं निगरानी : प्रियंका गांधी

केरल के वायनाड में हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई। वहीं, कई एजेंसियों का एक बड़ा बचाव अभियान अब भी जारी है। मलबे के नीचे दबे चार लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

By santosh singh 
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वायनाड। केरल के वायनाड में हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई। वहीं, कई एजेंसियों का एक बड़ा बचाव अभियान अब भी जारी है। मलबे के नीचे दबे चार लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

पढ़ें :- VIDEO : वायनाड लैंडस्लाइड सीसीटीवी में कैद, मौत का भयावह मंजर देख जान बचाने के लिए भागे लोग, टैंकर-गाड़ियां बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, 3 की मौत व कई दबे

कांग्रेस महासचिव व वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (MP Priyanka Gandhi Vadra) ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री वीडी सतीसन खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और NDRF की टीमें कुछ समय से मौके पर मौजूद हैं और SDRF की टीमें तथा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक भी वहां पहुंच चुके हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि हम सभी जिला प्रशासन, मंत्री टी. सिद्दीक और ए.पी. अनिल कुमार (जो तिरुवनंतपुरम से रास्ते में हैं), स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के कीमती सदस्यों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस मुश्किल समय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हर संभव मदद देंगे। जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं और उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि वे हिम्मत बनाए रखेंगे और बचाव दल उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, उनके प्रियजन जो उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस दुखद घड़ी में साहस मिले।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि मैं UDF कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता से अपील करती हूं कि वे प्रशासन के दिशा—निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए हर संभव मदद करें। ऐसे समय में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राहत और बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए और हम बिना किसी व्यवधान के हर संभव सहायता पहुंचा सकें।

वायनाड त्रासदी के दौरान हर प्रभावित परिवार के साथ हम सब मिलकर खड़े रहेंगे: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि वायनाड में हुए भूस्खलन की खबर बहुत दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मैं सभी कांग्रेस और UDF कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे ज़रूरत के इस समय में हर संभव मदद करें। वायनाड ने पहले भी मुश्किल समय में अद्भुत हिम्मत दिखाई है, और हम सब मिलकर इस त्रासदी के दौरान हर प्रभावित परिवार के साथ खड़े रहेंगे।

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