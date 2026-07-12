FIFA World Cup Update : लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में बनाई जगह, स्विट्ज़रलैंड को 3-1 से हराया

FIFA World Cup Update : लियोनेल मेसी की टीम और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। जूलियन अल्वारेज़ ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ़ 112वें मिनट में दूर से गोल करके अपनी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँचाया। वहीं, एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से कुछ सेकंड पहले लौटारो मार्टिनेज के गोल ने शनिवार रात की 3-1 की जीत को असलियत से कहीं ज़्यादा आसान दिखा दिया।

एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने भी लियोनेल मेस्सी की कॉर्नर किक पर गोल किया, जिससे ‘ला अल्बिसेलेस्टे’ (अर्जेंटीना टीम) को एक और रोमांचक मुकाबले में जीत मिली और वे बुधवार को अटलांटा में इंग्लैंड के खिलाफ़ खेलने के लिए आगे बढ़े। ‘थ्री लायंस’ (इंग्लैंड टीम) ने दिन में नॉर्वे को 2-1 से हराया था। मेस्सी का लगातार नौ वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने का सिलसिला तो टूट गया, लेकिन उनका दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना अभी भी जारी है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुँचने के साथ ही फ्रांस और स्पेन भी वहाँ पहुँच गए हैं; ऐसा पहली बार हुआ है जब FIFA रैंकिंग की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल तक पहुँची हैं।

मैच का रुख दूसरे हाफ़ में एक ऐसे फ़ैसले से बदला जिसने उन आलोचकों को नाराज़ कर दिया जो मानते हैं कि इस टूर्नामेंट में अधिकारियों ने अर्जेंटीना का पक्ष लिया है। स्विट्जरलैंड की टीम ने 67वें मिनट में डैन एनडोये के गोल से मैच बराबरी पर ला दिया था, तभी लिएंड्रो परेडेस को ब्रेल एम्बोलो को टैकल करने के लिए येलो कार्ड दिखाया गया। लेकिन वीडियो में दिखा कि अर्जेंटीना के मिडफील्डर के संपर्क में आने से पहले ही स्विस खिलाड़ी गिर गया था। चूँकि एम्बोलो को मैच में पहले ही एक येलो कार्ड मिल चुका था, इसलिए उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया और स्विट्जरलैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ ही बचाव करना पड़ा।