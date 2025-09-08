  1. हिन्दी समाचार
  3. Rajasthan news: जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में ग्राहकों और स्टाफ के बीच मारपीट , युवतियों को भी नहीं बख्शा, सोशल मीडिया दिखा हकीकत

जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में मारपीट का एक मामला सामने आया है। यहां देर रात हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ युवक और युक्तियाँ खाने के लिए आए थे। युवक्तियां और उनके साथियों का स्टाफ से कहासुनी हुई इसके बाद बात ही बात में ये बहस इतनी बढ़ गयी की ग्राहक के ऊपर पूरे स्टाफ टूट पड़े। इस झगड़े को रोकेने के लिए   यूक्तियाँ आगे आई स्टाफों ने उन्हे भी बख्सा।  ये झगड़ा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया  है। इसका वीडियों अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ये घटना  राजस्थान के घटना राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन पड़ाव रेस्टोरेंट में बीते रविवार रात करीब 8 बजे की है जहां युवक और युवतियां पड़ाव रेस्टोरेंट में पार्टी करने पहुंचे। इस दौरान एक युवती की वेटर से बहस हो गयी।  ये बहस  यहां  तक पहुंची की मारपीट की नौबत आ गयी।
लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट कर्मचारी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

वहीं ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी ने बताया कि पड़ाव रेस्टोरेंट में हुई मारपीट की घटना को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज हुई है।घटना का वीडियो सामने आया  है इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रह है।

