Film Bholaa New Look Out: अजय देवगन की भोला का पहला लुक रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी 'भोला (Bholaa)' का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। नए वर्ष के अवसर पर अजय देवगन ने 'भोला' का फर्स्ट लुक जारी (First look of 'Bhola' released) करते हुए फैंस को बधाइयां भी दे डाली है।