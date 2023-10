Fire Spain Night Club : स्पेन के नाइट क्लब में आग से बड़ा हादसा हो गया। रविवार सुबह एक स्पेन (Spain) के नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं (emergency services) द्वारा जारी की गई तस्वीरों के अनुसार, आग “टीट्रे” नाइट क्लब (“Teatre” Nightclub) में लगी, जिसे “फोंडा मिलाग्रोस” (“Fonda Milagros”)भी कहा जाता है। फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर्स घटनास्थल पर बचाव और राहत का कार्य कर रहे है।अधिकारियों ने कहा कि आग पर नियंत्रण पाने और बचाव प्रयास अभी भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि यहां मृतक संख्या और अधिक बढ़ सकती है। बचावकर्मी आग लगने के बाद भी अज्ञात लोगों की तलाश कर रहे हैं।

बचावकर्मियों ने कहा कि उन्हें पहली बार स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 6:00 बजे (0400 GMT) सूचना मिली कि दो मंजिला नाइट क्लब में आग लग गई है। वहां पहुंचने पर पहले ही 4 शव मिल गए थे, 40 मिनट बाद 2 और शव मिले। एक घंटे बाद, मर्सिया टाउन हॉल ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या सात हो गई है।

मर्सिया शहर के मेयर जोस बैलेस्टा (Jose Ballesta, mayor of the city of Murcia) ने तीन दिन के शोक की घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि आग में चार अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें 22 और 25 वर्ष की दो महिलाएं और चालीस वर्ष की आयु के दो पुरुष थे, सभी धुएं में सांस लेने से पीड़ित थे।