First Photo Of Lord Ram : प्रभुश्री राम का अलौकिक चेहरा सामने आया, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी

First Photo Of Lord Ram: The supernatural face of Lord Ram was revealed, the biggest good news for Ram devotees from Ayodhya before consecration.