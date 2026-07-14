श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने किया आवेदन,बना चर्चा का विषय

रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS officer Amitabh Thakur) ने भी आवेदन किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव तेज हो गए हैं।
लखनऊ। रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Former IPS officer Amitabh Thakur) ने भी आवेदन किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट में संगठनात्मक बदलाव तेज हो गए हैं।
राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO पद के लिए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने किया आवेदन।
चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव, नए CEO की तलाश जारी।#Uttarpradesh #AmitabhThakur pic.twitter.com/qn9LnQ4Xwj
— Jaya Singh. (@SinghJaya_) July 14, 2026
महासचिव चंपत राय (General Secretary Champat Rai) समेत कई जिम्मेदार पदाधिकारियों के पद छोड़ने के बाद देशभर से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसी क्रम में अमिताभ ठाकुर का आवेदन चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रस्ट नए सीईओ (CEO) के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है और जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर प्रशासन में होने वाले इस बदलाव पर संत समाज, श्रद्धालुओं और प्रशासनिक हलकों की नजरें टिकी हैं।