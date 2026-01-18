पूर्व सांसद और अभिनेता गोविंदा ने बीएमसी चुनाव को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, डेवलमेंट और ग्रोथ पर दिया अपना विजन

मुंबई। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (Brihanmumbai Municipal Corporation) चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा (Shiv Sena leader Govinda) ने मुंबई के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अपना विजन शेयर किया। उन्होंने अच्छे शासन और लगातार तरक्की की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। गोविंदा ने कहा कि शहर की तरक्की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे विश्वास था कि यह सरकार जीतेगी और मैं चाहता हूं कि मुंबई तरक्की की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से दूसरे शहर साथ-साथ डेवलप हो रहे हैं। मुंबई को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह एक नया विजन है, जहां दुनिया राज्य को उसकी ग्रोथ और कामों के रूप में पहचानेगी। उसी तरह जैसे दुनिया ने हमारे सिनेमा, कला और संस्कृति को पहचाना है।

अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा (Actor and former MP Govinda) ने बीएमसी चुनावों में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए जमकर कैंपेन किया था और लोगों से सपोर्ट मांगा था। गोविंदा कैंपेन के हिस्से के तौर पर मुंबई के कामाठीपुरा में एक खुली जीप में घूमे। उन्हें देखने तस्वीरें लेने और एक्टर को चीयर करने के लिए सड़कों पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। गोविंदा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को राजनीति और पब्लिक लाइफ में क्यों दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें कैसा लगता है कि हाल के सालों में माहौल बदल गया है, जिससे क्रिएटिव फील्ड के लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब तक अच्छा माहौल नहीं होगा अच्छी कला फल-फूल नहीं सकती। इतने सालों बाद अब हम एक पॉजिटिव माहौल देख रहे हैं। वरना एक मशहूर नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत के साथ हमने इन सबसे जुड़ी हर तरह की परेशानियां देखी हैं।