  3. VIDEO: गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता ने किया बड़ा खुलासा, स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को चाहिए सुगर डैडी, पति 63 के हो गए है बेवकूफ थोड़ी है

अभिनेता गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार रहे है और आज भी उनके करोड़ों फैंस है। सुपरस्टार बनने के बाद गोविंदा लोकसभा सांसद भी बने, लेकिन उनका हमेंशा किसी न किसी बात को लेकर पत्नी सुनीता से विवाद होता रहता है। कभी दूसरी शादी को लेकर तो कभी तलाक को लेकर।

मुंबई। अभिनेता गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार रहे है और आज भी उनके करोड़ों फैंस है। सुपरस्टार बनने के बाद गोविंदा लोकसभा सांसद भी बने, लेकिन उनका हमेंशा किसी न किसी बात को लेकर पत्नी सुनीता से विवाद होता रहता है। कभी दूसरी शादी को लेकर तो कभी तलाक को लेकर। इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता ने उनको लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बता दे कि कुछ माह पहले ही सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी बीच विवाद चल रहा था। बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि नौबत तलाक तक पहुंची गई थी। किसी तरह दोनों ने मिलकर इस मामले को सुलझाया था। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने उनको लेकर बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा होते ही बॉलीवुड में हंगामा मच गया। दरअसल सुनीता एक इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान उन्होने गोविंदा को बेवकूफ तक कह डाला। सुनीता ने इंटरव्यू में कहा कि आजकल की जो लड़कियां बॉलीवुड आती हैं। वह अपने स्ट्रगल के दौरान एक शुगर डैडी की तलाश करती है, जो उनका खर्चा उठा सके और उनको काम दिला सके। उनकी शक्ल शक्ल दो कौड़ी की होती है, लेकिन बनना उनको हीरोइन बनना है। वह इन शुगर डैडी को फंसा लेती हैं। पहले उनसे जमकर खर्चा करवाती है और जब खर्चा करना बंद कर देती है तो वह ब्लैकमेल करती हैं। ऐसी लड़कियाँ बहुत आती हैं लेकिन तुमथोड़ी बेवकूफ है 63 का हो गए है। घर में दो बच्चे है, जिनकी शादी करनी है। जवानी में यह सब चल जाता है, लेकिन इस उम्र में आने के बाद यह सब शोभा नहीं देता है। सुनीता ने कहा कि जवानी में सब से गलती होती है। यहां तक की मुझसे भी ग​लतियां हुई है। सुनीता का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे है। एक यूजर्स ने लिखा कि शक्ल वाली टिप्पणी गलत है। भाई शक्ल की क्या मायने है, टेलेंट से क्यों नहीं। अमेरिका में देखो शक्ल मायने नहीं रखते, टेलेंट मायने रखता है। इसलिए श्वेत,अश्वेत दोनों को हॉलीवुड में काम मिलते है। भारत के लोग गुलाम मानसिकता के है। उन्हें पूर्वज जो सिखाया और दिखाया वहीं दिमाग में घर कर गया है। एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि गोली जानबूझकर कर चलाई गई थी, अब मामला साफ़ हो गया है। जवानी में हम भी गलतियां करते हैं

