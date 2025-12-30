जय श्री राम नारे संग गोविंदा ने किया वापसी , इस फिल्म का किया एलान

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्टर  गोविंदा के फैन्स  उनकी फिल्म का बेहद इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं अब उनके कमबैक की चर्चाएं होने लगी हैं. पहले तो अवतार 3 में गोविंदा के कैमियो की चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन वो अफवाहें थीं. हालांकि अब गोविंदा ने खुद ही अपने कमबैक के बारे में बात की है. उन्होंने फैंस के सामने अपने कमबैक का ऐलान किया. वहीँ एक्टर सलमान खान   कि फिल्म बौटल ऑफ़ गलवान में नज़र आयंगे.

By Aakansha Upadhyay 
फैंस के सामने किया बड़ा ऐलान

गोविंदा ने अपने कमबैक को लेकर फैंस के बीच बड़ा ऐलान किया. दरअसल एक इवेंट के दौरान पहले तो गोविंदा ने जय श्री राम के नारे लगाए और फिर फैंस से कहां, “आप लोगों के साथ इस भूमि पर इससे पहले मैंने जो कभी नहीं कहा, वो मैं कह रहा हूं. जो तकलीफ थी, जो भय था, वो निकल चुका है. अब आपका हीरो, हीरो से निकलकर, जो हीरो नंबर वन हुआ है, वो आ रहा है. आप लोगों का प्रेम हमेशा ऐसे ही साथ रखना.”

वो गोविंदा जो गरीबी के दौर से आया

गोविंदा ने फैंस से बात करते हुए आगे कहा, “मैं आप लोगों की सेवा में हूं. मैं वो गोविंदा जो गरीबी के दौर से आया, जो हीरे से निकलकर हीरो नंबर 1 हुआ, जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई. सिर्फ ऊपरवाले ने और मेरे मां-बाप के आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया. आप लोगों के प्यार ने किया. वो गोविंदा अब फिर से आ रहा है. हनुमान दी कृपा करें.”

पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहे हैं गोविंदा

गोविंदा फिल्मों को लेकर भले ही चर्चाओं में न रहे हों, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह काफी चर्चाओं में बन रहे हैं. बता  दें कुछ समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच अनबन होने की खबरें थीं. बताया जा रहा था कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है. जहां इसके पीछे का कारण गोविंदा का किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर बताया जा रहा था. हालांकि बाद में खुद सुनत आहूजा ने इन बातों को नकार दिया. इसके बाद दोनों कई बार एक साथ हंसते-मुस्कराते देखे गए

