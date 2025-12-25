लड़की को सिर्फ पैसे...', सुनीता आहूजा ने सामने आकर कंफर्म किया पति Govinda का अफेयर

बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा जो की अपने पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। उनकी पत्नी सुनीता ने अपने और गोविंदा के रिश्ते पर कई बड़े खुलासे किए। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई कि गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर चल रहा है, जिसके बाद ही सुनीता और गोविंदा के तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था। फैंस उस एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते थे जिसके साथ गोविंदा का अफेयर चल रहा है और अब सुनीता ने सामने आकर अपने पति के अफेयर की बात कंफर्म कर दी है। सिर्फ यही नहीं सुनीता ने उस दूसरी औरत के बारे में भी खुलासा किया है।

सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा के अफेयर पर कही ये बात

सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पति (Govinda) का दूसरी औरत के साथ अफेयर रह चुका है और इसका असर उनकी जिंदगी में क्या हुआ? इस बारे में भी उन्होंने बताया है, सुनीता ने कहा, ‘साल 2025 को मैं अपने लिए काफी बुरा मानती हूं क्योंकि इसी साल मैं किसी न किसी तरह गोविंदा के विवादों के बारे में सुनती रहती हूं कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है. मुझे पता है कि वो कोई एक्ट्रेस नहीं है. एक्ट्रेस कभी खराब काम नहीं करतीं. उसे तो सिर्फ गोविंदा से पैसा चाहिए.’

2026 में ये करना चाहती हैं सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, ‘लेकिन मैं बहुत खुश भी हूं. इसी साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जिसमें मुझे काफी सफलता मिली है. वहां पर लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं. हां… कुछ नफरत करने वाले लोग भी है लेकिन मैंने फिर भी उन्हें प्यार ही दिया है. अगर वो मुझसे नफरत करते रहेंगे तो यह उनकी समस्या है.’ सुनीता आहूजा ने अपनी उस विश का भी खुलासा किया, जिसे वह पूरा होते हुए साल 2026 में देखना चाहती हैं. सुनीता ने बताया कि वह चाहती हैं कि साल 2026 में सारे विवाद खत्म हो जाए. वह अपनी लाइफ को बदलना चाहती है और अपने परिवार को सिर्फ खुश देखना चाहती हैं. उनका मानना है कि उनकी ये विश भी जल्द ही पूरी होगी.

गोविंदा को सुनीता आहूजा ने दी नसीहत

सुनीता ने आखिर में यह भी माना कि गोविंदा को जल्द ही एहसास होगा कि उनकी लाइफ में तीन महिलाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उनकी मां, पत्नी और बेटी है. उन्हें चौथी महिला रखने का अधिकार ही नहीं है. सुनीता ने यह भी बताया कि उनकी ये बात दुनिया के हर मर्द पर लागू होती है.