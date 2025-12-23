बुजुर्ग फैन के लिए कार्तिक आर्यन ने किया कुछ ऐसा, फिल्म रिलीज से पहले फैंस हुए खुश

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी आगमी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के प्रमोशन में बिजी हैं । ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म शानदार कमाई कर सकती है। कार्तिक और अनन्या भी अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए हर ट्रिक आजमा रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस कार्तिक आर्यन की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

कार्तिक आर्यन ने जीता फैंस का दिल

बता दें कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) बीती रात ही अनन्या पांडे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। दोनों को ही अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़े इवेंट के चलते जगह जगह पर जाना पड़ रहा है और इसी सिलसिले में अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे। इस मौके पर दोनों स्टार्स को फैंस ने घेर लिया, लेकिन कार्तिक और आनन्या ने अपनी सबसे क्यूट फैन को टाइम दिया। दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कार्तिक अपनी बुजुर्ग फैन के लिए फोटोग्राफर तक बने दिखे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हीलचेयर पर बैठी हुई बुजुर्ग महिला पहले कार्तिक और अनन्या के पास आती है और फिर उन दोनों के साथ सेल्फी लेने के लिए कही है। इस मौके पर अनन्या कार्तिक के हाथ में फोन थमा देती हैं और फिर एक्ट्रेस बुजुर्ग महिला के साथ पोज देती हैं. कार्तिक उन दोनों की फोटो क्लिक करते हैं. कार्तिक का ये अंदाज फैंस का काफी पसंद आ रहा है. हर कोई एक्टर की तारीफ कर रहा है।

क्या धुरंधर का सामना कर पाएगी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

बता दें कि फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का निर्देशन समीर संजय विद्वान ने किया है, जिन्होंने सत्यप्रेम की कथा का निर्देशन किया था. उस फिल्म में भी कार्तिक आर्यन ही नजर आए थे। अब तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है लेकिन अब फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती धुरंधर है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। देखने ये इंट्रेस्टिंग होगा की क्या धुरंधर की आँधी में कार्तिक की फिल्म टिक पाएगी।