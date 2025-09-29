  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ से बनी को चीज भी नही खाना है

पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ से बनी को चीज भी नही खाना है

भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Former BJP MP Sadhvi Pragya Thakur) एक बार फिर विवादों में आ गई है। उनका एक बयान विवादों में आ गया है। उन्होने कहा कि विधर्मियों (Non Hindu) के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। उन्होने कहा कि मंदिर के आसपास विधर्मी मिले तो उनकी जमकर ठुकाई करे। उन्होने कहा कि विधर्मियों को न तो मंदिर में आने देंगे न ही प्रसाद बेचने देंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Former BJP MP Sadhvi Pragya Thakur) एक बार फिर विवादों में आ गई है। उनका एक बयान विवादों में आ गया है। उन्होने कहा कि विधर्मियों (Non Hindu) के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। उन्होने कहा कि मंदिर के आसपास विधर्मी मिले तो उनकी जमकर ठुकाई करे। उन्होने कहा कि विधर्मियों को न तो मंदिर में आने देंगे न ही प्रसाद बेचने देंगे।

पढ़ें :- नगर निगम का नया नियम नवरात्रि पर खुले में नहीं बिकेगा मांस, सपा नेता ने बोला हमला

पूर्व सांसद प्रज्ञा ठुकार ने कहा कि अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दें। विधर्मी चाहें वो बिजली बनाने वाला हो या पलम्बर हो। किसी को भी घर में नहीं आने देना है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए घर में हथियार रखने की जरूरत है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के थोला इलाके में दुर्गा वाहिनी पथ संचालन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिरों में नवरात्र में ऐसे कई ग्रुप बनाकार ढूंढ़ना पड़ेगा कि हमारे मंदिरो के आसपास प्रसाद कौन बेच रहा है। अगर प्रसाद बेचने वाला कोई विधर्मी (Muslim) हो तो उसकी ठुकाई लगाओ। विधर्मियों से हम न प्रसाद खरीदेंगे और न बेचने देंगे। इसके साथ ही उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने देंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल की अंतरिम सरकार देश में आम चुनाव तय समय पर कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री सुशीला कार्की

नेपाल की अंतरिम सरकार देश में आम चुनाव तय समय पर कराने...

पीएम मोदी के बयान पर सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है...

पीएम मोदी के बयान पर सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अच्छा लगता...

DUSU के पूर्व अध्यक्ष को इस गैंगस्टर ने जान से मारने की दी धमकी, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

DUSU के पूर्व अध्यक्ष को इस गैंगस्टर ने जान से मारने की...

पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ से बनी को चीज भी नही खाना है

पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ...

आई लव मोहम्मद को लेकर अब महाराष्ट्र में हुआ विवाद, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

आई लव मोहम्मद को लेकर अब महाराष्ट्र में हुआ विवाद, पुलिस को...

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से एक है : सीएम योगी

यूपी अब 'बीमारू' राज्य नहीं, यह भारत के विकास इंजनों में से...