पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ से बनी को चीज भी नही खाना है

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Former BJP MP Sadhvi Pragya Thakur) एक बार फिर विवादों में आ गई है। उनका एक बयान विवादों में आ गया है। उन्होने कहा कि विधर्मियों (Non Hindu) के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। उन्होने कहा कि मंदिर के आसपास विधर्मी मिले तो उनकी जमकर ठुकाई करे। उन्होने कहा कि विधर्मियों को न तो मंदिर में आने देंगे न ही प्रसाद बेचने देंगे।

पूर्व सांसद प्रज्ञा ठुकार ने कहा कि अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दें। विधर्मी चाहें वो बिजली बनाने वाला हो या पलम्बर हो। किसी को भी घर में नहीं आने देना है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए घर में हथियार रखने की जरूरत है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के थोला इलाके में दुर्गा वाहिनी पथ संचालन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिरों में नवरात्र में ऐसे कई ग्रुप बनाकार ढूंढ़ना पड़ेगा कि हमारे मंदिरो के आसपास प्रसाद कौन बेच रहा है। अगर प्रसाद बेचने वाला कोई विधर्मी (Muslim) हो तो उसकी ठुकाई लगाओ। विधर्मियों से हम न प्रसाद खरीदेंगे और न बेचने देंगे। इसके साथ ही उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने देंगे।