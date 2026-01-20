  1. हिन्दी समाचार
  3. Video- बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन जुलूस के दौरान दरगाह की तरफ तीर चलाने का इशारा करने वाली हर्षिता ठाकुर पर FIR

कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी (Belagavi) में अखंड हिंदू सम्मेलन (Akhand Hindu Sammelana) के दौरान अंसारी दरगाह (Syed Ansari Dargah) की ओर तीर चलाने का इशारा करने पर हिन्दू एक्टिविस्ट हर्षिता ठाकुर (Hindu Activist Harshita Thakur) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने हर्षिता सहित 6 लोगों पर केस दर्ज़ किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बेलगावी। कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी जिले  (Belagavi) में अखंड हिंदू सम्मेलन (Akhand Hindu Sammelana) के दौरान अंसारी दरगाह (Syed Ansari Dargah) की ओर तीर चलाने का इशारा (Gesture of Shooting an Arrow) करने पर महाराष्ट्र से जुड़ी  हिन्दू एक्टिविस्ट हर्षिता ठाकुर (Hindu Activist Harshita Thakur) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने हर्षिता सहित 6 लोगों पर केस दर्ज़ किया है।

इसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति (Abdul Khader Mujawar) की शिकायत पर बेलगावी ग्रामीण पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने (Sections Related to Insulting Religious Sentiments and Promoting Enmity) के आरोप में हर्षिता ठाकुर सहित 6-7 अन्य लोगों जैसे सुप्रीत शिम्पी (Supreet Shimpi), श्रीकांत कांबले (Srikant Kamble) आदि के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह घटना मच्छे (Machhe) गांव के पास पीरनवादी (Peeranawadi) इलाके में हुई, जहां जुलूस दरगाह के पास से गुजरा। मामले की पुलिस जांच कर रही है ताकि शांति बनी रहे।

