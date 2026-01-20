Video- बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन जुलूस के दौरान दरगाह की तरफ तीर चलाने का इशारा करने वाली हर्षिता ठाकुर पर FIR

कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी (Belagavi) में अखंड हिंदू सम्मेलन (Akhand Hindu Sammelana) के दौरान अंसारी दरगाह (Syed Ansari Dargah) की ओर तीर चलाने का इशारा करने पर हिन्दू एक्टिविस्ट हर्षिता ठाकुर (Hindu Activist Harshita Thakur) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने हर्षिता सहित 6 लोगों पर केस दर्ज़ किया है।
बेलगावी। कर्नाटक (Karnataka) के बेलगावी जिले (Belagavi) में अखंड हिंदू सम्मेलन (Akhand Hindu Sammelana) के दौरान अंसारी दरगाह (Syed Ansari Dargah) की ओर तीर चलाने का इशारा (Gesture of Shooting an Arrow) करने पर महाराष्ट्र से जुड़ी हिन्दू एक्टिविस्ट हर्षिता ठाकुर (Hindu Activist Harshita Thakur) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने हर्षिता सहित 6 लोगों पर केस दर्ज़ किया है।
ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿಯ ಮಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 18ರಂದು ನಡೆದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಠಾಕೂರ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.#Hindu #Muslim #Hindumuslim #Communalism pic.twitter.com/tHEqvzu1rX
इसके बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति (Abdul Khader Mujawar) की शिकायत पर बेलगावी ग्रामीण पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने (Sections Related to Insulting Religious Sentiments and Promoting Enmity) के आरोप में हर्षिता ठाकुर सहित 6-7 अन्य लोगों जैसे सुप्रीत शिम्पी (Supreet Shimpi), श्रीकांत कांबले (Srikant Kamble) आदि के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह घटना मच्छे (Machhe) गांव के पास पीरनवादी (Peeranawadi) इलाके में हुई, जहां जुलूस दरगाह के पास से गुजरा। मामले की पुलिस जांच कर रही है ताकि शांति बनी रहे।