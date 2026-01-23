  1. हिन्दी समाचार
  3. Video-शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-काले अंग्रेज और मुगल हिंदू-हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं, बीते 78 सालों से मेरी सिर्फ एक ही मांग है गौहत्या बंद हो

प्रयागराज माघ मेला 2026 (Prayagraj Magh Mela 2026) में मौनी अमवस्या (Mauni Amavasya) के दिन ज्योतिष्ठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Jyotish Peeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj) जी व प्रशासन के साथ हुई घटना का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेला 2026 (Prayagraj Magh Mela 2026) में मौनी अमवस्या (Mauni Amavasya) के दिन ज्योतिष्ठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज (Jyotish Peeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Maharaj) जी व प्रशासन के साथ हुई घटना का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य (Jyotishpeethadhishwar Jagadguru Shankaracharya) के सोशल मीडिया एकाउंट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें वह गौहत्या मुद्दे पर बिना किसी का नाम लेते हुए अपरोक्ष रूप से भाजपा सरकार (BJP Government) पर बड़ा हमला बोला है।

जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 78 साल से हम बोल रहे हैं। हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम गुस्सा नहीं होंगे बताओ? कौन गुस्सा नहीं होगा। 78 साल से हिंदू से गौहत्या देखने के लिए विवश हो गया है। इन काले अग्रेंजों और इन मुगलों द्वारा जो हिन्दू-हिन्दू कहकर सत्ता में आए हैं। हमारी मां की हत्या बंद सिर्फ मेरी एक ही मांग है। दूसरी मांग नहीं है। भारत में गौहत्या बंद होनी चाहिए।

