  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी : ममता बनर्जी

बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने एक्स पोस्ट कर सांप्रदायिक ताकतों पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत में, मैं ‘संहति दिवस’/ ‘संप्रति दिवस’ के मौके पर सभी को दिल से बधाई देती हूं। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है। यह मिट्टी रवींद्रनाथ, नजरुल, रामकृष्ण-विवेकानंद की मिट्टी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि नफरत फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार देश के संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बनर्जी का यह पोस्ट उस दिन आई है जब तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड हो चुके विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए नींव रख रहे हैं।

पढ़ें :- 'हिंदू क्यों खत्म होंगे, और कैसे खत्म होंगे?' मोहन भागवत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कबीर ने 6 दिसंबर को प्रस्तावित मस्जिद के लिए नींव रखने के समारोह की घोषणा की, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की सालगिरह भी है। टीएमसी ने इस दिन को ‘संहाती दिवस’ (एकता दिवस) के रूप में मनाने की योजना बनाई थी, जिसमें सद्भाव, शांति और बांटने वाले तत्वों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया गया था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने एक्स पोस्ट कर सांप्रदायिक ताकतों पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत में, मैं ‘संहति दिवस’/ ‘संप्रति दिवस’ के मौके पर सभी को दिल से बधाई देती हूं। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है। यह मिट्टी रवींद्रनाथ, नजरुल, रामकृष्ण-विवेकानंद की मिट्टी है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस मिट्टी ने कभी बंटवारे के आगे सिर नहीं झुकाया, और आगे भी कभी नहीं झुकाएगी। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। उन्होंने कहा कि हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। हम खुशियां बांटते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म सबके लिए है, लेकिन त्योहार सबके लिए हैं। जो लोग सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सभी लोग शांति और भाईचारा बनाए रखें।  उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काने वालों और देश के खिलाफ विनाशकारी खेल खेलने वालों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसा कि हमारे संविधान में निहित है, जो हमारे लोकतंत्र की मार्गदर्शक रोशनी है।

पढ़ें :- पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान: कहा- विधर्मियों की हाथ से बनी को चीज भी नही खाना है

भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता को दी श्रद्धांजलि 

अंबेडकर की पुण्यतिथि पर, उन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता को श्रद्धांजलि दी। बनर्जी ने कहा कि एक बेमिसाल विचारक और समाज सुधारक, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। भारत का संविधान बनाने में उनका योगदान अमर रहेगा।” उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। बंगाल ने उनके महान काम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

पढ़ें :- नगर निगम का नया नियम नवरात्रि पर खुले में नहीं बिकेगा मांस, सपा नेता ने बोला हमला

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: यूनिवर्सिटी के गेट पर दो युवतियों में हुई जमकर मारपीट, बाल पकड़ कर एक दूसरे को जड़े थप्पड़

VIDEO: यूनिवर्सिटी के गेट पर दो युवतियों में हुई जमकर मारपीट, बाल...

सुप्रीम कोर्ट में वादा किया क़ि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, पुलिस की मौजूदगी में उसको शहीद कर दिया : असदुद्दीन ओवैसी

सुप्रीम कोर्ट में वादा किया क़ि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया...

बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी : ममता बनर्जी

बंगाल की मिट्टी एकता की मिट्टी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी...

इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर जाहिल और वाहियात आदमी बताया, ममता बनर्जी से पूछा कि क्यों नहीं कर रहीं वो इसके खिलाफ कार्रवाई?

इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर जाहिल और वाहियात आदमी बताया, ममता बनर्जी...

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है, घाटे में डूबे बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल

CJI सूर्यकांत का दो टूक आदेश, बोले-मंदिर का पैसा भगवान का है,...

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज की एक अद्वितीय उपलब्धि

World Book of Records London में अब नीतीश कुमार का बजा डंका,...