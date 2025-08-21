सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन तीन विधेयकों पर कसा तंज, एक मामूली जेब कतरा उसको भी जमानत मिल जाती है, लेकिन राजनैतिक लोग इससे भी गए गुजरे हो गए है

मुरादाबाद :- केंद्र सरकार द्वारा लाये गए तीन विधेयकों पर तंज कसते हुए सपा के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा ये हमारे संविधान के विरुद्ध संसोधन विधेयक लेकर आ रहे है. नेताओ और राजनैतिक लोगो पर तो वैसे ही इल्जाम लगा देते है. वो जेल जा भी सकते है जब तक जुर्म साबित न हो कैसे उनकी सदस्यता चली जायेगी. एक मामूली जेब कतरा उसको भी जमानत मिल जाती है. यह कहा जाता है कि जब तक इसका जुर्म साबित न हो यह मुजरिम नहीं है. लेकिन राजनैतिक लोग इससे भी गए गुजरे हो गए है.

गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना क्या कह गए पूर्व सांसद :-

क्या रूलिंग पार्टी के लोगो पर इल्जाम लगे नही है क्या लोगों को अदालतों ने तड़ीपार नहीं किया है. वो इल्जाम अगर साबित होते है तो ठीक है. अगर एक महीने को जेल चले भी जाते है तो कुर्सी से भी गए थे. अब तक तो ये था कि अगर दो साल तक कि सजा हो गई तो कुर्सी चली जाती है. लेकिन सजा होने के बाद मुकदमे के दौरान नही होना चाहिए. ये कानून संविधान के भी खिलाफ है और हमारे लोकतंत्र के भी खिलाफ है. इस तरह से लोगो द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को और ओपोजिशन वालो को जैसा अपने देख ही है कि ईडी और इनकम टैक्स के जरिये से उनको फसा कर 2 से 4 महीने की जेल कराना कोई बड़ी बात नही है. आज के दौर में इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है. क्यूंकि यह सरकार राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है.

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर क्या बोले पूर्व सांसद:-

वही राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप पर बोले वाले सवाल कहा कि क्या जरूरत है चुनाव कराने की सीधे सीधे डिक्टेटरशिप शुरू कर दे. सारा हिंदुस्तान खामोश होकर बैठ जाये और इनका डंडा खासतौर से मुसलमानों पर चलेगा अभी भी चल रहा है और लोगों पर भी चलेगा. हिन्दू हो मुसलमान जो भी इनके खिलाफ उनको टार्चर करें. जैसे राजा महाराजा रहते थे वैसे ये लोग रहेंगे.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद