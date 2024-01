Foxconn CEO Young Liu को मिला पद्मभूषण सम्मान, भारत में चिप निर्माण में इनकी है अग्रणी भूमिका

नई दिल्ली। ताइवान (Taiwan) की प्रौद्योगिकी दिग्गज हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप (Foxconn) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष यंग लियू (Young Liu) को गुरुवार को पद्म भूषण (Padma Bhushan) से सम्मानित किया गया। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और एक अग्रणी वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता है।

फॉक्सकॉन (Foxconn) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, लियू एक मान्यता प्राप्त उद्यमी और प्रर्वतक हैं, जिनके पास उद्योग जगत के चार दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने तीन कंपनियों की स्थापना की है। उन्होंने 1988 में एक मदरबोर्ड कंपनी जिसे यंग माइक्रो सिस्टम्स के नाम से जाना की स्थापना की। 1995 में उन्होंने एक नॉर्थब्रिज और साउथब्रिज आईसी डिजाइन कंपनी बनाई जो पीसी चिपसेट पर केंद्रित है। इसके अलावे उन्होंने 1997 में आईटीई टेक और एक एडीएसएल आईसी डिजाइन कंपनी, आईटीएक्स की नींव डाली।

लियू ने 1986 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (University of Southern California) से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री और 1978 में ताइवान के नेशनल चियाओ तुंग विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोफिजिक्स (Electrophysics from National Chiao Tung University of Taiwan) में बीएस की डिग्री हासिल की। फॉक्सकॉन (Foxconn) ने महामारी के बाद विकसित विश्व व्यवस्था में चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण के हिस्से के रूप में निवेश करके भारत में अपनी उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है।