  3. AK-47 से लेकर 300 किलो RDX तक… फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल रच रहा था आतंकी हमले की साजिश

Terrorist plot exposed: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो दिनों पहले अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलोग्राम आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है। जो एक बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

जानकारी के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने 8 नवंबर को पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से एके-47 राइफल बरामद की थी। इसके बाद के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उसके आतंकी संगठन जैश से संबंध होने का शक और गहरा गया था। वहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए डॉक्टर से सख्ती से पूछताछ की थी। मामले की जांच की गई तो डॉक्टर के ठिकाने (फरीदाबाद) से करीब 300 किलो आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल, और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह विस्फोटक सामग्री किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल की जा सकती थी।

बताया जा रहा है कि जांच में आरोपी डॉक्टर आदिल के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से संबंध की बात सामने आयी है और वह लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहा था। इस पूरे आतंकी नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल होने की संभावना हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स हरियाणा तक कैसे पहुंचा और इनका मकसद क्या था।

