LPG की कीमत से FasTag KYC तक, आज एक अप्रैल से लागू हुए ये बड़े बदलाव, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Change in rules from 1st April 2024 : देश में नए फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) के पहले दिन यानि आज आज 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव भी लागू हो गए हैं। जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत, EPFO, क्रेडिट कार्ड, FasTag और एनपीएस समेत कई नियम शामिल हैं। आइये जानते हैं इन बदले हुए नियमों के बारे में।