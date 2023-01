Ganga Vilas Cruise Launch : पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Ganga Vilas Cruise Launch : पीएम मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को बटन दबाकर अद्भुत और भव्य गंगा विलास क्रूज (Ganga Vilas Cruise) को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही गंगा पार बनी टेंट सिटी (Tent City) का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी (PM Modi) ने वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing)के जरिए गंगा विलास क्रूज (Ganga Vilas Cruise) को रवाना किया है। वाराणसी में टेंट सिटी (Tent City in Varanasi) का उद्घाटन कर दिया है।

Beginning of cruise service on River Ganga is a landmark moment. It will herald a new age of tourism in India. https://t.co/NOVFLFrroE

— Narendra Modi (@narendramodi) January 13, 2023