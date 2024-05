get rid of the smell of the cooler: आपके कूलर से भी आती है गंदी बद्बू तो इन उपायों से मिलेगा छुटकारा

get rid of the smell of the cooler: गर्मी से बचने के लिए घरो में कुलर चालू हो गए है। ऐसे में एक बेहद आम समस्या है वो कूलर से बद्बू आना। यह बदबू इतनी गंदी होती है कि कूलर के सामने बैठना मुश्किल हो जाता है। इस बदबू से बचने के लिए सबसे पहले तो कूलर का पानी बदलते रहे और इसकी सफाई करते रहें।

क्योंकि कूलर भरते समय उसमें थोड़ा पानी रह जाता है जो सड़ते सड़ते बदबू करने लगता है। इसलिए डेली कूलर का पानी बदलें औऱ इसकी सफाई जरुर करें। इसके अलावा अगर आपके कूलर से बदबू आ रही है तो आप इसमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए एक सूती कपड़े को टुकड़ा ले लें। इसमें नीम की पत्तियाों को बांध कर पोटली बना कर कूलर में डाल दें। इससे कूलर के पानी में कीड़ने नहीं होगे और बदबू से भी छुटकारा मिलेगा।

इसके अलावा कूलर की बद्बू से बचने के लिए कूलर में बेकिंग सोडा छिड़क दें। इससे बदबू नहीं आएगी। कूलर की घास बहुत पुरानी हो गई है तो इसे भी बदल डालें।बार बार गीला होने की वजह से घास लंबे समय तक गीली रहती है। जिससे इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते है। जिसकी वजह से बदबू आने लगती है।बदबू से बचने के लिए हर सीजन में घास को बदलत रहें।

इसके अलावा कूलर के पानी को फ्रेश रखने के लिए इसमें नेचुरल परफ्यूम डालें।