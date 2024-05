फिल्म ‘सिंघम अगेन’ के शूटिंग की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल,एसएसबी जवानों के साथ वर्दी में दिखे अजय देवगन

जम्मू। अजय देवगन (Ajay Devgan) और रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म ‘सिंघम अगेन’ (Film ‘Singham Again’ ) का प्रशंसक बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म की शूटिंग की कई झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आईं हैं। अब अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgan) और निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) कश्मीर में जवानों के साथ दिखे। सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने एक्स पर पोस्ट कर अजय और रोहित के साथ कुछ झलकियां साझा की हैं। दोनों सीमा पर जवानों के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं।

Renowned film star @ajaydevgn and director @iamrohitshetty spent time with #SSB Jawans at @13BnSSB_INDIA, Dignibal (J&K), during their movie shoot.@PIBHomeAffairs @ANI #RealHeroes🇮🇳 #AjayDevgan pic.twitter.com/HN3I9qh7O5

— Sashastra Seema Bal (@SSB_INDIA) May 21, 2024