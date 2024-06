रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत, केंद्र सरकार ने किया आर्थिक मदद का एलान

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में अलकनंदा नदी किनारे जा गिरा। इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे में घायल 13 लोगों में सात का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जबकि 5 एम्स में भर्ती हैं। हादसे का कारण वाहन चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। वहीं, इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है।

पीएम ने कहा कि, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार मृतक के परिवार को दो लाख रुपये और घायल को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की हे।

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi https://t.co/LHdaTBVZBr

— PMO India (@PMOIndia) June 15, 2024