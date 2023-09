G20 Summit में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ, स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत के साथ ये देश करेंगे काम

G20 Summit, Global Biofuel Alliance: भारत, बायो फ्यूल (Bio Fuel) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से प्रयासरत है। इसी कड़ी में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) की अध्यक्षता करते हुए भारत ने एक अहम कदम उठाते हुए अन्य देशों के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (Global Biofuel Alliance) का शुभारंभ किया है। इस मौके पर शनिवार को पीएम मोदी के साथ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात (UE) के नेता मौजूद रहे।

ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (Global Biofuel Alliance) को लेकर पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा’ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस का लॉन्च स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैं इस गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों को धन्यवाद देता हूं।’ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। इस अलायंस का शुभारंभ पीएम मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में किया।

The launch of the Global Biofuels Alliance marks a watershed moment in our quest towards sustainability and clean energy.

I thank the member nations who have joined this Alliance. https://t.co/3wgUkmKCyA pic.twitter.com/MOmP1q6g2r

