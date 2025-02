Global Investors Summit-2025 : भोपाल में पीएम मोदी ने किया प्रदेश में 18 नीतियों का लोकार्पण

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार को राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (Indira Gandhi National Human Museum) में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit-2025) में पहुंचे। उनकी सहृदयता का एक ओर उदाहरण उस वक्त सामने आया जब वे मंच पर नहीं बल्कि नीचे कुर्सी पर जाकर बैठे। इससे पहले उन्होंने पीएम ने प्रदेश में 18 नीतियों का लोकार्पण (PM Modi Launched 18 Policies) किया। यह नीतियां प्रदेश में विकास की गति को नई दिशा देंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि आज मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों के एग्जाम हैं। उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लेश हो रहा था। उसके कारण संभावना थी कि सिक्युरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाएं और बच्चों को परीक्षा के लिए जाने में कठिनाई हो जाए। ये कठिनाई न हो, बच्चे समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। इसके कारण मैंने निकलने में ही 10-15 मिनट की देरी कर दी।

Addressing the Global Investors Summit 2025 in Bhopal. With a strong talent pool and thriving industries, Madhya Pradesh is becoming a preferred business destination. https://t.co/EOUVj9ePW7

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2025