VIDEO : इधर डोनाल्ड ट्रंप को लगी गोली, उधर सेकेंड भर में स्नाइपर ने शूटर को किया ढेर, निशाना देख रह जाएंगे दंग

वाशिंगटन। अमेरिका (America) में शनिवार को एक ऐसी घटना घटी है, जिसकी गूंज होने वाले राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) में भी सुनाई दे सकती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर आज भरी सभा में फायरिंग हुई। ‘गॉड ब्लेस द यूएसए’ (God Bless the USA) के नारों के बीच शनिवार शाम छह बजकर दो मिनट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पेनसिल्वेनिया के बटलर में एक मैदान में भीड़ का अभिवादन करते हुए मंच संभाला और कड़ी धूप के बीच अपना भाषण शुरू ही किया था कि कुछ मिनटों बाद गोलियां चलने की आवाज सुनायी देने लगी। हालांकि अगले ही सेकंड में शूटर को स्नाइपर ने मार गिराया।

