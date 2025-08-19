Bullion Market: सोना के दाम घटे, चांदी भी सस्ती, सर्राफा बाजार में छाई मंदी

नई दिल्ली। देश भर में आज सोना बहुत ही सस्ता हो गया है। वहीं चांदी के भी दाम घटे हैं। आज सुबह 10 बजे से ही सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 98,990 रुपये हो गया है। बतादें कि आज सोने में 30 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। आज सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 99.620 चल रहा है। इसमें भी 30 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसके दाम 91,320 रुपये हैं। आज अगर हम चांदी के दामों की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का रेट 1,12,923 रुपये है।

बताते चले कि चांदी 479 रुपये प्रति किलो सस्ता हो गया है। आज सराफा बाजार में 1 किलो चांदी का भाव 113760 रुपये चल रहा है। यह 350 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आपको बतादें कि पटना में 99,380 से 113,490 और जयपुर में 99,420 से 113,530रुपये व कानपुर में 99,460से 113.580 रुपये बिका चांदी। यूपी के लखनऊ में 99,460 से 113,580, रुपये किलों और मध्यप्रदेश के भोपाल में 99,540 से 113,670 वहीं इंदौर 99,540 से 113,670 रुपये में 1 किलों चांदी। चंडीगढ़ में 99,430 से 113,550 रुपये में 1 किलो चांदी बिक रही है। अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिये आप मुनाफे में रहेंगे। और अगर बेचना है तो रुक जाये जब बाजार महंगी हो तब बेचने के बारे में सोचें।